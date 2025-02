Trump prijst Musk in gezamenlijk interview bij Fox News

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich in een gezamenlijk interview met Elon Musk lovend uitgelaten over het werk van de techmiljardair voor Trump. In het interview namen de twee veel tijd om elkaar te prijzen en om zorgen dat Trump zijn bevoegdheden overschrijdt, weg te wuiven.

Miljardair Musk sprak na de aanslag op Trump in juli 2024 zijn steun uit voor de Republikein en gaf veel geld uit aan zijn verkiezingscampagne. Na de verkiezingswinst van Trump werd Musk aangesteld als leider van het nieuw opgerichte Department of Government Efficiency (DOGE), met als verklaarde doel het uitroeien van "verspilling, fraude en misbruik" bij federale uitgaven.

Trump heeft in de afgelopen drie weken tientallen besluiten ondertekend, waarvan er veel bij de rechter zijn aangevochten als ongrondwettelijk. In het interview benadrukte Trump dat zijn beleid, inclusief grootschalige bezuinigingen op federale instellingen, zonder uitstel moet worden uitgevoerd en hij zei dat Musk hier een belangrijke rol in speelde. Het interview werd uitgezonden enkele uren nadat Trump een decreet had getekend waarmee hij de directe controle van het Witte Huis over federale regelgevende instanties wilde uitbreiden en consolideren.