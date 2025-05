EU begint onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomst met VAE

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn formeel begonnen met onderhandelingen over een bilaterale vrijhandelsovereenkomst. De onderhandelingsteams richten zich in eerste instantie op het verlagen van tarieven op goederen en het bevorderen van digitale handel. Dat heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt. Als de onderhandelingen slagen, gaat het om de eerste grote handelsovereenkomst van de EU in de Golfregio.

Tijdens de besprekingen wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de handel in hernieuwbare energie, groene waterstof en kritieke grondstoffen te stimuleren.

De Europese Commissie wil de EU-handelsbelangen meer spreiden over landen en regio's. Dat is voor een belangrijk deel ingegeven door de dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten. De EU heeft nu 44 handelsovereenkomsten met 76 landen.