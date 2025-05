Weinig beweging op Wall Street in afwachting resultaten Nvidia

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opleving een dag eerder, die volgde op het uitstel van hoge importheffingen waarmee president Donald Trump de Europese Unie dreigde. Ook wordt gewacht op de resultaten van AI-chipbedrijf Nvidia, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. Dankzij de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie is Nvidia (min 0,2 procent) in korte tijd hard gegroeid en zeer populair geworden bij beleggers. Maar het bedrijf kampt ook met exportbeperkingen richting China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 42.409 punten. De brede S&P 500-index steeg ook 0,2 procent tot 5933 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 19.247 punten. Dinsdag wonnen de S&P 500 en de Nasdaq ruim 2 procent en de Dow kreeg er 1,8 procent bij. De S&P 500 staat nog ongeveer 4 procent onder het recordniveau van februari dit jaar.