Zelensky dringt aan op uitnodiging voor NAVO-top in Nederland

KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangedrongen op een uitnodiging voor de komende NAVO-top in Den Haag. Hij waarschuwde in Berlijn dat het uitsluiten van zijn land een overwinning zou betekenen voor Rusland.

"Als Oekraïne niet aanwezig is op de NAVO-top, is dat een overwinning voor Poetin. Niet op Oekraïne, maar op de NAVO zelf", zei Zelensky op een persconferentie. "Daarom ligt het besluit bij onze partners."

De top vindt volgende maand plaats in Den Haag. Zelensky schoof aan bij eerdere NAVO-toppen, maar dat was voor het aantreden van de nieuwe Amerikaanse regering. Er was de afgelopen tijd onzekerheid over de rol die Oekraïne dit keer heeft bij het topoverleg.

Deelname

Zelensky zei deze week dat NAVO-topman Mark Rutte Oekraïne erbij wil hebben. Ook Nederland heeft aangegeven deelname van de Oekraïense president te steunen.

Oekraïne is geen lid van de NAVO, maar wil zich wel aansluiten bij het militaire bondgenootschap. Rusland is daar fel op tegen.