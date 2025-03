EU beraadt zich nog op reactie importheffingen VS op auto's

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is zich nog aan het beraden op een reactie op de importheffingen van de Verenigde Staten op auto's, laat een hoge EU-diplomaat weten. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde woensdagavond heffingen van 25 procent aan op auto's van buiten de VS vanaf 2 april.

EU-tarieven opleggen als reactie op Amerikaanse importheffingen voor aluminium en staal was makkelijker omdat daar duidelijk was om welke sectoren het ging, zei de woordvoerder. "We weten nu nog niet precies wat deze heffingen inhouden. Gelden ze voor lidstaten? Voor bepaalde industrieën?"

Door die onduidelijkheid heeft de EU nog zeker "een paar dagen nodig" om te bepalen wat te doen, zei de woordvoerder. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen liet woensdagavond wel al weten de importheffingen van de VS "ten zeerste te betreuren".