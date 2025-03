Volleybalster Dijkema stopt na 443 interlands bij Oranje

UTRECHT (ANP) - Volleybalster Laura Dijkema stopt na 443 interlands als international van Oranje. Voor de 35-jarige spelverdeelster is "na veertien jaar in het oranje shirt met nummer 14 de cirkel rond", meldt ze via de volleybalbond. Dijkema wil nog wel doorgaan met clubvolleybal, wat ze doet bij LOVB Omaha in de Amerikaanse League One.

Dijkema noemt een paar hoogtepunten. "Ik zal het EK in eigen land, waar we zilver wonnen, nooit vergeten. Voor 10.000 oranje fans in Ahoy kreeg ik voor het eerst kippenvel tijdens een wedstrijd." Verder herinnert ze zich de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. "Ik dacht dat zoiets onhaalbaar was. Dat was Nederland in twintig jaar daarvoor niet gelukt, dus als kind was dat nooit een droom geweest."

Dijkema werd niet geselecteerd voor de recente Spelen van Parijs, maar ging wel mee als lid van de begeleiding. "Ik hoop dat ik ook het laatste jaar buiten het veld nog heb kunnen bijdragen aan de prestaties van het team."