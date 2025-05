EU bereid voor 50 miljard meer te kopen uit VS, zegt Šefčovič

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is bereid voor 50 miljard euro meer uit de Verenigde Staten te importeren als dat leidt tot een handelsakkoord met president Donald Trump. Dat zei eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) in een interview met de Financial Times. Het is volgens hem echter onacceptabel als de VS de importheffing van 10 procent op alle goederen uit de EU in stand houden.

Volgens Šefčovič zou met de extra import van bijvoorbeeld gas en landbouwproducten het handelstekort van de Verenigde Staten met de EU verdwijnen. Trump hekelt geregeld het handelstekort dat de VS heeft met veel handelspartners, waaronder de EU. Maar Šefčovič wijst erop dat Amerikaanse bedrijven veel diensten exporteren naar de EU, waardoor het gat tussen import en export daalt tot 50 miljard euro.

"Als het probleem een tekort van 50 miljard euro is, kunnen we dit probleem volgens mij zeer snel oplossen met lng-inkopen en agrarische producten als sojabonen of andere categorieën", zei de eurocommissaris.