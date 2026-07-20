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EU-boete van 550 miljoen voor AliExpress om onveilige producten

Economie
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 12:01
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel AliExpress een boete van 550 miljoen euro omdat het te weinig doet om de verkoop van illegale, onveilige of namaakproducten tegen te gaan. Daarmee is het platform in overtreding met de Digital Services Act (DSA), aldus het dagelijks bestuur van de EU.
Volgens Brussel heeft AliExpress onvoldoende mensen in dienst die goed controleren wat er op het platform wordt verkocht. Producten die illegaal zijn in de EU zijn te zien in advertenties op de site of worden gesuggereerd als aanbevolen product bij andere aankopen. Pas na een tijd worden de producten verwijderd. Namaakproducten, onveilig speelgoed en gevaarlijke cosmetica kunnen soms wekenlang verkocht worden.
Ook houdt het platform niet goed bij of een verwijderd illegaal product later weer opnieuw op de website verschijnt. Verkopers van illegale producten konden gewoon hun waar blijven aanbieden, concludeert de Commissie na onderzoek.
'Geen excuus'
Dat er enorm veel producten op de website worden aangeboden, is daarbij "geen excuus", aldus Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit). "Risico's moeten systematisch worden geïdentificeerd en aangepakt om ervoor te zorgen dat consumenten veilig online kunnen winkelen."
De webwinkel krijgt tot 20 oktober om met een actieplan te komen hoe het verbeteringen gaat doorvoeren. Als dat niet gebeurt, kunnen er meer boetes volgen voor het blijvend overtreden van de DSA.
Onderzoek Shein
Eind mei kreeg de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro opgelegd door Brussel om vergelijkbare redenen. Dat was destijds de hoogste boete die onder de DSA was vergeven.
Een onderzoek naar Shein, eveneens een Chinese webwinkel, loopt nog. Die overtreedt mogelijk de digitale EU-wetten vanwege de verkoop van illegale producten, zoals sekspoppen die op kinderen lijken, en het verslavende ontwerp van de website.
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