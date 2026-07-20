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Bahrein en Koeweit melden nieuwe aanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 11:42
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MANAMA (ANP/AFP) - Bahrein en Koeweit hebben melding gemaakt van nieuwe Iraanse aanvallen. In de Bahreinse hoofdstad Manama klonken explosies terwijl het luchtalarm afging.
De autoriteiten in de Golfstaat Bahrein stelden dat de luchtverdediging meerdere doelen heeft uitgeschakeld. De Amerikaanse ambassade waarschuwde voor mogelijke aanvallen op "ongespecificeerde locaties in het centrum van Manama".
Ook Koeweit meldde "Iraanse agressie". Daar zouden drones zijn onderschept. In de landen bevinden zich Amerikaanse bases en daarom liggen ze in de vuurlinie.
Straat van Hormuz
De VS en Iran sloten in juni nog een overeenkomst die de weg moest vrijmaken voor onderhandelingen over een vredesdeal. Die deal ontrafelde nadat de VS het Iraanse regime hadden beschuldigd van aanvallen op scheepvaart in de Straat van Hormuz.
Het conflict draait onder meer om zeggenschap over die belangrijke zeestraat. Er zijn tankers beschoten die langs de kust van Oman voeren, in plaats van door Iraanse wateren.
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