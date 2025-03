EU-commissaris: energieprijs kan ook omlaag door lagere belasting

BRUSSEL (ANP) - De Eurocommissaris voor energie Dan Jørgensen heeft lidstaten er opnieuw op gewezen dat energieprijzen omlaag kunnen door de belasting erop te verminderen. Dat zei hij tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering van de Europese energieministers in Brussel.

Volgens Jørgensen zijn er drie manieren om de energierekeningen omlaag te brengen; het verlagen van de daadwerkelijke prijs van energie, via verlaagde tarieven of door minder belasting te heffen. De suggestie om de energieprijzen via verminderde belastingen te verlagen werd eerder al gedaan in een actieplan van de Europese Commissie voor betaalbare energie. Volgens Jørgensen zijn de lidstaten positief over het actieplan, maar heeft hij niet de illusie dat EU-landen "nu snel de belofte gaan doen die belasting omlaag te brengen".

Lidstaten zijn huiverig met het verlagen van belastingen omdat ze daar zelf inkomsten door mislopen.

"We kijken nu naar de energieprijzen en nemen dit mee in het voorjaarspakket", laat een woordvoerder van de Nederlandse delegatie van energieminister Sophie Hermans weten. Daarbij wordt gekeken naar "alle maatregelen op de korte en lange termijn".