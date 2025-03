Missie commerciële maanlander na twee weken voorbij, accu is leeg

Het werk van de Amerikaanse commerciële maanlander Blue Ghost zit erop. De batterij aan boord is leeg, de laatste gegevens zijn naar de aarde gestuurd. Het apparaat arriveerde twee weken geleden op de maan, als tweede lander van een ruimtevaartbedrijf ooit.

De bouwer van de lander, Firefly Aerospace, heeft het einde van de missie maandag gemeld. Het bedrijf spreekt van "de langste commerciële operatie op de maan ooit".

De lander gebruikte als eerste navigatiesignalen op de maan. Die signalen kunnen in de toekomst helpen om de maan te verkennen.

Maanbasis

De Blue Ghost landde begin maart op de Mare Crisium, de Zee der Gevaren. Dat is een basaltvlakte in de buurt van de zuidpool van de maan. In die regio kan in de verre toekomst misschien een bemande maanbasis worden gebouwd.

Tijdens zijn missie legde de Blue Ghost ook de maansverduistering van vorige week vast, maar dan van de andere kant. De lander registreerde hoe de aarde zonlicht blokkeerde.