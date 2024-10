EU en China nog oneens over importheffing elektrische auto's

BRUSSEL (ANP) - Na acht technische onderhandelingrondes hebben de Europese Commissie en de Chinese overheid nog geen akkoord over de importheffingen op elektrische auto's. Er is vooruitgang geboekt, maar er zijn ook nog "belangrijke resterende leemten", meldde de Europese Commissie vrijdagochtend in een verklaring. De politieke wil is er om er samen uit te komen, zei de Commissie in haar verklaring.

Die volgde na een videogesprek vrijdag tussen de Europese Commissaris voor Handel, Valdis Dombrovskis, en de Chinese minister van Handel Wang Wentao. Het gesprek ging over de onderhandelingen over de extra importheffingen tot 35 procent op elektrische auto's uit China die de EU heeft opgelegd. Dombrovskis en Wentao hebben afgesproken dat de technische onderhandelingen binnenkort worden hervat.

Dombrovskis heeft in het gesprek met de Chinese handelsminister zijn zorgen geuit over mogelijke importrestricties op varkensvlees en zuivel. China heeft gedreigd deze maatregel in te voeren, nadat de EU-lidstaten akkoord waren gegaan met de extra importheffingen op elektrische auto's. Ook over de importheffingen die China heeft ingevoerd op brandy heeft hij de EU-Commissaris zijn zorgen kenbaar gemaakt.