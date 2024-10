Signify flink hoger op Damrak na cijfers, Ebusco veert op

AMSTERDAM (ANP) - Signify behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het verlichtingsbedrijf zag de omzet in het derde kwartaal opnieuw dalen, door de aanhoudende zwakke vraag in Europa en China. In Europa heeft het bedrijf onder meer nog last van het verbod op spaarlampen en tl-buizen die kwik bevatten. De nettowinst nam wel toe. Signify handhaafde daarnaast de verwachting voor de winstmarge dit jaar. Het aandeel steeg bijna 8 procent.

De handel in het aandeel Ebusco werd vrijdag ook hervat. Donderdag werd die stilgelegd, na een koersval van bijna 20 procent. De aandeelhouders van de noodlijdende fabrikant van elektrische bussen stemden donderdag in met de uitgifte van nieuwe aandelen, waarmee Ebusco 36 miljoen euro wil ophalen om de activiteiten voort te kunnen zetten. Daarmee lijkt het voortbestaan van het bedrijf uit het Brabantse Deurne iets zekerder geworden. Het aandeel werd 41 procent meer waard op 0,59 euro.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 894,85 punten. Een dag eerder won de hoofdindex nog 0,7 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 896,72 punten onder aanvoering van Signify. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen won 0,1 procent.