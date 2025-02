EU en India willen voor eind 2025 vrijhandelsverdrag sluiten

NEW DELHI (ANP) - De Europese Unie en India willen voor het eind van dit jaar een vrijhandelsverdrag sluiten. Dat hebben de Indiase premier Narendra Modi en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vrijdag in New Delhi bekendgemaakt. Ook is afgesproken nauw te gaan samenwerken op het gebied van technologie, innovatie, groene groei en veiligheid.

Von der Leyen zei dat nu "meer dan ooit" de geopolitieke situatie om samenwerking vraagt met "partners die we vertrouwen". Daarmee worden volgens haar "schadelijke afhankelijkheden vermeden". De EU wil "robuuste toeleveringsketens opbouwen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van halfgeleiders", voegde ze daaraan toe.

De Europese Unie zet in op spreiding van het handelsbeleid door te werken aan vrijhandelsverdragen met andere landen en regio's zoals in Zuid-Amerika.