EU en Verenigde Arabische Emiraten praten over vrijhandelsakkoord

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaan in gesprek over de mogelijkheid voor een vrijhandelsakkoord. Dat maakte de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, donderdag bekend na een telefoongesprek met president Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Volgens Von der Leyen was het telefoongesprek een "positieve stap" om de banden tussen de EU en de VAE te versterken. De onderhandelingen zullen gaan over het uitwisselen van "goederen, diensten en investeringen". Maar in een eventueel akkoord moet ook ruimte zijn voor "de samenwerking in strategische sectoren zoals hernieuwbare energie, groene waterstof en kritieke grondstoffen", laat de voorzitter weten in een verklaring.

Commissaris Maroš Šefčovič (Handel) zal binnenkort naar de VAE gaan voor het begin van de onderhandelingen.