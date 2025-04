In totaal 6 aanhoudingen bij protest tegen azc Uden, 1 nog vast

UDEN (ANP) - Bij het protest tegen de komst van een azc in Uden dat woensdagavond uit de hand liep zijn in totaal zes mannen opgepakt. Eerder meldde de politie nog dat het om vijf aanhoudingen ging. Een man die met pepperspray spoot zit nog vast, de rest is vrij.

De gearresteerden zijn mannen tussen de 19 en 46 jaar uit Uden, Stramproy, Bergeijk en Veghel. Zij werden opgepakt voor onder meer het afsteken van illegaal vuurwerk en het gooien van glas.

De gemeenteraad van Maashorst, waar Uden onder valt, krijgt donderdagavond meer informatie over de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers. Deze zogenoemde raadsinformatieavond stond al gepland. Het college praat de raad bij zodat die er op 15 mei een besluit over kan nemen.

Tijdens de informatieavond zal volgens de gemeente ook worden teruggekeken op de gebeurtenissen van woensdagavond. De gemeente liet weten dat er voor donderdagavond geen protesten zijn aangekondigd. De raadsbijeenkomst is toegankelijk voor maximaal vijftig inwoners.