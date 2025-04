Huurders de dupe van aanpassingen huurregels, vindt Woonbond

AMSTERDAM (ANP) - De door woonminister Mona Keijzer voorgestelde aanpassingen in de regels voor huurwoningen moeten "niet over de ruggen van huurders gaan", vindt de Woonbond. Volgens de belangenorganisatie voor huurders lijkt dat nu echter wel te gebeuren. "Als het doel is om het verhuren van woningen aantrekkelijker te maken, dan moet de minister iets doen aan de belasting die verhuurders aan haar moeten afdragen."

Dat is volgens de Woonbond veel effectiever en gaat niet ten koste van de woonlasten van huurders. "De aanpassingen die de minister nu voorstelt zijn bedoeld om het rendement van verhuurders te verbeteren, waarmee de minister hoopt te voorkomen dat verhuurders zullen stoppen met verhuren."

Keijzer stelde de aanpassingen donderdag voor in een brief aan de Tweede Kamer. Zo wil ze de verkoop van huurwoningen tegengaan.