EU-landbouwministers woensdag bijeen om Mercosur-deal

BRUSSEL (ANP) - Landbouwministers van de EU-lidstaten komen woensdag bij elkaar om het vrijhandelsakkoord met Mercosur-landen Brazilië, Paraguay, Uruguay en Argentinië te bespreken. De deal zou eigenlijk eind december ondertekend worden, maar Italië zei een maand uitstel te willen.

In Brussel waren vorige maand hevige boerenprotesten, onder meer over de Mercosur-deal, maar ook over het landbouwbudget in de komende meerjarenbegroting (2028-2034). Het landbouwbudget zal ook worden besproken door de landbouwministers, laat een woordvoerder van Cyprus weten, dat sinds 1 januari voorzitter is van de EU.

Volgens meerdere media zou voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen komende maandag naar Paraguay afreizen voor de ondertekening van de deal als de lidstaten akkoord zijn. Een woordvoerder van de Commissie wilde die datum en reis nog niet bevestigen.