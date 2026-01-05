ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-landbouwministers woensdag bijeen om Mercosur-deal

Economie
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 18:16
anp050126200 1
BRUSSEL (ANP) - Landbouwministers van de EU-lidstaten komen woensdag bij elkaar om het vrijhandelsakkoord met Mercosur-landen Brazilië, Paraguay, Uruguay en Argentinië te bespreken. De deal zou eigenlijk eind december ondertekend worden, maar Italië zei een maand uitstel te willen.
In Brussel waren vorige maand hevige boerenprotesten, onder meer over de Mercosur-deal, maar ook over het landbouwbudget in de komende meerjarenbegroting (2028-2034). Het landbouwbudget zal ook worden besproken door de landbouwministers, laat een woordvoerder van Cyprus weten, dat sinds 1 januari voorzitter is van de EU.
Volgens meerdere media zou voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen komende maandag naar Paraguay afreizen voor de ondertekening van de deal als de lidstaten akkoord zijn. Een woordvoerder van de Commissie wilde die datum en reis nog niet bevestigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

1734992211324

Angst in Colombia, Mexico en Groenland: de geboorte van het Trumpiaans imperialisme

Loading