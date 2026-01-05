ECONOMIE
Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 18:07
bijgewerkt om maandag, 05 januari 2026 om 18:21
anp050126197 1
 Een Amerikaanse aanval op een NAVO-bondgenoot zou "het einde van alles zijn". Dit zei de Deense premier Mette Frederiksen naar aanleiding van dreigende uitspraken over Groenland van de Amerikaanse president Donald Trump.
"Als de Verenigde Staten besluiten om militair een ander NAVO-land aan te vallen, dan zou alles tot stilstand komen", zei Frederiksen. "Dat geldt ook voor de NAVO en daarmee de naoorlogse orde van internationale veiligheid."
Groenland is een autonoom onderdeel van Denemarken. Trump zegt dat het voor de Amerikaanse veiligheid nodig is en geannexeerd zou kunnen worden door de VS.
De Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen is ook woedend over de nieuwste dreigementen van Trump om Groenland te annexeren. "Nu is het genoeg", schreef hij maandag op Facebook.
