ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-landen en EP eens over herziening rechten vliegtuigpassagiers

Economie
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 22:33
anp150626216 1
BRUSSEL (ANP/RTR/DPA) - Het Europees Parlement en de EU-landen hebben maandag overeenstemming bereikt over een herziening van de regels voor de rechten van luchtvaartpassagiers in het landenblok. Passagiers houden hun recht op compensatie als ze drie uur vertraging oplopen. Ook moeten luchtvaartmaatschappijen hun ticketprijzen transparanter weergeven.
De 27 lidstaten waren vrijdag overeengekomen om het huidige compensatieniveau te handhaven dat luchtvaartmaatschappijen moeten betalen bij vertraging. Dat is 250 euro voor vluchten tot 1500 kilometer, tot 3500 kilometer is dit 400 euro en voor verdere afstanden geldt 600 euro compensatie.
De Europese Commissie stelde meer dan tien jaar geleden voor om de bedragen te verlagen. Ook stelde de Commissie voor om de drempel voor compensatie te verhogen tot vier uur. Lidstaten hadden geprobeerd het bedrag te beperken tot 500 euro. Na jaren van discussie zijn de EU-landen en het Europees Parlement nu overeengekomen om de huidige situatie in stand te houden.
Handbage
Ook is overeenstemming bereikt over een ander omstreden punt, de kosten die sommige budgetmaatschappijen vragen voor handbagage. Luchtvaartmaatschappijen mogen goedkopere tickets blijven aanbieden aan passagiers zonder handbagage en mensen extra laten betalen als ze die wel willen meenemen.
Daarnaast mag een ouder nog steeds zonder extra kosten naast een kind onder de 14 jaar zitten en zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om meer diensten te verlenen als passagiers hun aansluitende vlucht missen. Verder kunnen luchtvaartmaatschappijen passagiers niet verplichten een mobiele app te downloaden om een ​​boardingpass te krijgen, een maatregel die Ryanair in november had ingevoerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_overlijden_hero_v2

Wat gebeurt er met je pensioen als je overlijdt?

108577542_m

Heb jij deze ‘dode apps’ nog? Tijd om te handelen, ze vormen een beveiligingsrisico

ANP-545084855

Fajah Lourens onherkenbaar: "Ik kan mijn gezicht bijna niet meer bewegen van de botox"

anp150626179 1

19-jarige verdachte die groep fietsers schepte in Zeeland dinsdag voorgeleid

gandr-collage

Van de ménage à trois Van Dis, Ellen Jens en Wim T. Schippers leeft nu alleen Adriaan nog

143557817_m

Relatieproblemen? Hanteer de 7-7-7-regel

Loading