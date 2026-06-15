EU-landen en EP eens over herziening rechten vliegtuigpassagiers

BRUSSEL (ANP/RTR/DPA) - Het Europees Parlement en de EU-landen hebben maandag overeenstemming bereikt over een herziening van de regels voor de rechten van luchtvaartpassagiers in het landenblok. Passagiers houden hun recht op compensatie als ze drie uur vertraging oplopen. Ook moeten luchtvaartmaatschappijen hun ticketprijzen transparanter weergeven.

De 27 lidstaten waren vrijdag overeengekomen om het huidige compensatieniveau te handhaven dat luchtvaartmaatschappijen moeten betalen bij vertraging. Dat is 250 euro voor vluchten tot 1500 kilometer, tot 3500 kilometer is dit 400 euro en voor verdere afstanden geldt 600 euro compensatie.

De Europese Commissie stelde meer dan tien jaar geleden voor om de bedragen te verlagen. Ook stelde de Commissie voor om de drempel voor compensatie te verhogen tot vier uur. Lidstaten hadden geprobeerd het bedrag te beperken tot 500 euro. Na jaren van discussie zijn de EU-landen en het Europees Parlement nu overeengekomen om de huidige situatie in stand te houden.

Handbage

Ook is overeenstemming bereikt over een ander omstreden punt, de kosten die sommige budgetmaatschappijen vragen voor handbagage. Luchtvaartmaatschappijen mogen goedkopere tickets blijven aanbieden aan passagiers zonder handbagage en mensen extra laten betalen als ze die wel willen meenemen.

Daarnaast mag een ouder nog steeds zonder extra kosten naast een kind onder de 14 jaar zitten en zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om meer diensten te verlenen als passagiers hun aansluitende vlucht missen. Verder kunnen luchtvaartmaatschappijen passagiers niet verplichten een mobiele app te downloaden om een ​​boardingpass te krijgen, een maatregel die Ryanair in november had ingevoerd.