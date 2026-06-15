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Oekraïense vicepremier: start toetredingsproces EU is mijlpaal

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 20:55
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LUXEMBURG (ANP) - De officiële start van de onderhandelingen over toetreding van Oekraïne tot de EU is "voor ons echt een Rubicon, een mijlpaal", zei de Oekraïense vicepremier Taras Kachka maandagavond in Luxemburg. "Toetreding tot de Europese Unie is de droom van de Oekraïense samenleving en een zeer sterke veiligheidsgarantie", zei Kachka tijdens een persconferentie in Luxemburg, na de eerste officiële toetredingsgesprekken.
Hongarije, onder oud-premier Viktor Orbán, blokkeerde lang de officiële toetredingsonderhandelingen van Oekraïne tot de EU. De nieuwe premier Péter Magyar heeft die blokkade opgeheven, maar wilde wel garanties voor de Hongaarse minderheid in Oekraïne. Die zijn toegezegd. Achter de schermen is al geruime tijd gewerkt aan de vereisten voor Oekraïne voor het EU-lidmaatschap, mede met hulp van Nederland.
Het voldoen aan alle EU-eisen duurt doorgaans jaren. Toch sprak Kachka op de persconferentie de hoop uit dat Oekraïne eind 2028 tot de EU kan toetreden.
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