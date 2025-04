EU maakt geen misbruik van VS met handel, benadrukt Brussel

BRUSSEL (ANP) - De EU maakt geen misbruik van de Verenigde Staten als het aankomt op handel, benadrukte een woordvoerder van de Europese Commissie dinsdag. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat de EU verschrikkelijk misbruik maakt van de VS, met name door regels en standaarden voor Amerikaanse producten.

"De EU-VS-handel is jaarlijks 1,6 biljoen euro waard", waarbij de economische bloei aan beide kanten van de Atlantische Oceaan plaatsvindt, zei de woordvoerder. De EU is juist een "beste vriend" van de VS.

De Commissie benadrukte dat EU-veiligheidsstandaarden niet ter discussie staan als het aankomt op voedselproducten of regels rondom de techindustrie. Dat is ook opnieuw gezegd in het gesprek dat handelscommissaris Maroš Šefčovič maandag had met de Amerikaanse handelsminister, liet de woordvoerder weten. "We gaan geen concessies doen aan het welzijn en de gezondheid van onze burgers."