EU opent onderzoek naar overname MotoGP door eigenaar Formule 1

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft grote zorgen over de overname van het bedrijf achter de MotoGP door Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie begint een onderzoek naar de deal van 4 miljard euro. Als maar één bedrijf de uitzendrechten heeft voor de belangrijkste raceklassen in de motor- én de autosport, leidt dat volgens de Commissie mogelijk tot minder concurrentie en hogere prijzen.

Liberty Media kondigde in april aan Dorna Sports, de eigenaar van de commerciële rechten van de MotoGP, over te nemen. De Europese Commissie onderzoekt of Liberty Media na de overname te veel macht krijgt bij het bepalen van de prijzen voor de uitzendrechten van de auto- en motorraces. Na een diepgaand onderzoek kan Brussel die overname verbieden, maar bijvoorbeeld ook eisen dat de samengaande bedrijven onderdelen afstoten om de concurrentie levendig genoeg te houden.

De Commissie zegt ook na te gaan of de grootste aandeelhouder van Liberty Media, John Malone, veel invloed krijgt over de twee bedrijven. Hij is ook de grootste aandeelhouder van telecomconcern Liberty Global, dat als eigenaar van VodafoneZiggo bijvoorbeeld in Nederland ook sportuitzendingen verzorgt. In Brussel leven zorgen dat Malone concurrerende televisiezenders extra belemmeringen kan opleggen rond uitzendrechten voor sport.