Waarom hitte zo gevaarlijk is voor recreatieve sporters en hoe je problemen voorkomt: “Je merkt het vaak pas als het te laat is”

De Loop van Leeuwarden eindigde vorige maand in drama: een hardloper overleed vlak voor de finish. Een paar weken eerder zakte Jesper Nijkamp (25) in elkaar na de halve marathon in Enschede. Diagnose: hitteberoerte. Ook in Leiden moest een loper worden gereanimeerd.

De zomer moet nog beginnen, maar de heftige incidenten stapelen zich al op. Wat gaat er mis? En belangrijker: wat kun je doen om zelf niet oververhit te raken?

Je merkt het vaak pas als het te laat is

Hitteberoertes zijn verraderlijk, waarschuwt inspanningsfysioloog Gerard Rietjens bij Radar: “Het probleem bij een hitteberoerte is dat je het vaak zelf niet in de gaten hebt. Zorg daarom dat je de vroege signalen herkent en deze niet negeert.”

Let bijvoorbeeld op sufheid, verward gedrag, evenwichtsproblemen, een hete huid zonder te zweten, bleekheid, misselijkheid of een snelle hartslag. Soms zakt iemand zomaar in elkaar.

Amateurs lopen meer risico

Professionele renners en topatleten hebben begeleiding, laten alles doormeten en kennen hun grenzen. Recreatieve sporters niet. “Ze zijn over het algemeen minder fit. Sporten is nooit zonder risico, maar als je voorbereid bent zijn veel problemen te voorkomen”, zegt Rietjens.

Wie fit is en goed traint in de warmte , kan beter tegen hitte. “Een getraind iemand zweet meer en sneller, wat zorgt voor snellere en betere afkoeling van het lichaam.”

Luister naar je lichaam

Trainen helpt je niet alleen fysiek, maar ook om te begrijpen wat jouw lichaam nodig heeft. Let op voeding, tempo, kleding en medicatie. Sommige middelen beïnvloeden je zweetproductie of stofwisseling en vergroten het risico op oververhitting.

Wat als het toch misgaat?

Bij oververhitting is snel handelen cruciaal:

- Bel 112 bij verwardheid of coördinatieverlies

- Breng het slachtoffer naar de schaduw

- Koel met natte doeken, coldpacks en water

- Gebruik een reddingsdeken als zonnescherm (niet als deken)

Rietjens besluit: “Je sport toch vooral omdat je het leuk vindt, dus waarom zou je jezelf in een risicovolle situatie brengen?”