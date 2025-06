10 Simpele Dingen die je moet doen voor je hersenen volgens neurologen

Neurologen en hersenexperts zijn het erover eens: kleine, dagelijkse gewoontes kunnen een groot verschil maken voor de gezondheid van je brein. Hier zijn tien eenvoudige tips, gebaseerd op recente adviezen van i nternationale neurologen en Nederlandse hersenexperts:

1. Draag een helm bij risicovolle activiteiten Bescherm je hoofd tijdens fietsen, skiën of motorrijden. Hoofdletsel verhoogt het risico op blijvende hersenschade en dementie.

2. Bescherm je gehoor Gebruik oordoppen of gehoorbescherming bij harde geluiden (zoals klussen of concerten). Gehoorverlies is sterk gekoppeld aan cognitieve achteruitgang.

3. Laat je ogen regelmatig controleren Slecht zicht vergroot het risico op cognitieve achteruitgang. Draag de juiste bril of overweeg een oogcorrectie als dat nodig is.

4. Beweeg dagelijks Dagelijkse beweging verbetert de doorbloeding van je Dagelijkse beweging verbetert de doorbloeding van je hersenen , stimuleert nieuwe verbindingen en verlaagt het risico op dementie. Zelfs een dagelijkse wandeling van een half uur is effectief.

5. Let op je cholesterol Hoge cholesterol kan je bloedvaten beschadigen, waardoor de bloedtoevoer naar je hersenen vermindert. Eet gezond, beweeg en laat je cholesterol regelmatig controleren.

6. Flos je tanden Goede mondhygiëne voorkomt infecties die via de bloedbaan je hersenen kunnen bereiken. Er is een verband tussen tandvleesontsteking en dementie.

7. Onderhoud sociale contacten Sociale interactie beschermt tegen depressie en cognitieve achteruitgang. Sluit je aan bij een club, bel een vriend, of plan een etentje met familie.

8. Bescherm jezelf tegen luchtvervuiling Luchtvervuiling kan schadelijk zijn voor je hersenen. Draag op smog- of rookrijke dagen een mondmasker en gebruik luchtreinigers binnenshuis.

9. Let op je nek Beschadigingen aan je nek kunnen de bloedtoevoer naar je hersenen verminderen. Vermijd plotselinge, heftige nekbewegingen en draag altijd een autogordel.

10. Slaap voldoende en goed Een goede nachtrust is essentieel voor geheugen, concentratie en het opruimen van afvalstoffen in je hersenen. Streef naar regelmaat en voldoende uren slaap.