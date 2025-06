Moet je eerst cardio- of eerst krachttraining doen? Want ja, dat maakt echt uit

De vraag houdt fanatieke sporters al jaren bezig: moet je eerst aan cardio doen of eerst krachttraining? Lange tijd was het antwoord vooral een kwestie van voorkeur. Maar een nieuwe studie heeft daar verandering in gebracht. En het goede nieuws: wie af wil vallen, krijgt nu duidelijk advies.

De onderzoekers namen 45 jonge mannen met obesitas onder de loep en verdeelden hen in drie groepen. Eén groep bleef lekker op de bank zitten, de andere twee gingen twaalf weken lang drie keer per week trainen – een combinatie van kracht en cardio. Het enige verschil: de volgorde. De ene groep begon met fietsen, de andere met gewichten.

Het resultaat: de mannen die eerst krachttraining deden, verloren aanzienlijk meer vet dan de groep die eerst ging fietsen. Vooral het beruchte buikvet – ook wel visceraal vet genoemd – nam bij deze groep flink af. En dat niet alleen: ze zetten dagelijks gemiddeld 3500 stappen meer dan de andere groep. De cardiogroep kwam tot slechts 1600 extra stappen per dag.

Waarom werkt dit zo goed?

Het geheim zit in hoe je lichaam energie gebruikt. Spieren slaan suiker op als glycogeen, een soort snelle brandstof. Als je eerst aan krachttraining doet, gebruik je die voorraad grotendeels op. Ga je daarna aan cardio doen, dan moet je lichaam overschakelen op vetverbranding – precies wat je wilt als je wilt afvallen.

Cardio vóór krachttraining heeft juist het omgekeerde effect: je verbrandt suiker tijdens het fietsen, maar bent daarna al vermoeid als je met gewichten aan de slag gaat. Daardoor train je minder intensief en bouw je minder spiermassa op en spieren zijn juist essentieel als je vet wilt verbranden, zelfs in rust.

Meer spieren, meer vetverbranding

Spieren zijn als kleine kacheltjes: ze verbruiken energie, zelfs als je op de bank zit. Hoe meer spiermassa je hebt, hoe hoger je rustverbranding. Geen wonder dus dat krachttraining steeds vaker als cruciaal wordt gezien in de strijd tegen overgewicht.

Een overzichtsstudie uit 2022 bevestigt dat krachttraining alleen al kan leiden tot aanzienlijk vetverlies, vooral rond de buik. Toch blijft cardio belangrijk voor je hart en bloedvaten. Het beste van beide werelden? Combineer kracht en cardio, maar begin met de gewichten.

Let wel: deze studie keek alleen naar jonge mannen met obesitas. Of vrouwen, ouderen of mensen met een andere lichaamsbouw hetzelfde effect ervaren, is nog onduidelijk. Ook factoren als voeding, slaap en stress zijn van invloed op je resultaten.