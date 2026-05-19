EU-parlement stemt voor halvering importquotum staal

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 14:26
STRAATSBURG (ANP) - Een grote meerderheid van 606 Europarlementariërs heeft ingestemd met een nieuw quotum voor de import van staal waardoor 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47 procent minder dan het huidige staalquotum. Ook stemde het parlement in met het voorstel om het importtarief voor staal buiten het quotum te verhogen van 25 naar 50 procent.
In oktober stelde de Europese Commissie voor de hoeveelheid staal die kan worden geïmporteerd naar de EU zonder importtarief te halveren. Dit om de Europese markt te beschermen tegen staaloverschotten van buiten de EU.
Zestien parlementariërs stemden tegen het voorstel. Als de lidstaten nog een keer instemmen met het akkoord, geldt het nieuwe staalquotum vanaf 1 juli.
Het nieuwe importquotum is een reactie op de verhoging van de staalheffingen van onder meer de Verenigde Staten en Canada. Brussel verhoogt de eigen tarieven uit angst voor dumping door landen die goedkoop staal produceren, zoals China.
