Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

Een gezagvoerder bij KLM kan met alle toeslagen meer dan 338.000 euro per jaar verdienen, terwijl een beginnende co-piloot bij EasyJet op het Europese vasteland start met zo'n 36.000 euro bruto. De salariskloof tussen de drie grootste in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen is fors — en zegt veel over het verdienmodel van de bedrijven.

Wie aan een carrière in de cockpit denkt, kijkt al snel naar KLM , Transavia of EasyJet. De drie maatschappijen vliegen vanuit Schiphol, Eindhoven en Rotterdam, maar hanteren totaal verschillende cao's. Een vergelijking van de actuele schalen laat zien waar het grote geld zit — en waar piloten vooral op uren en sectortoeslagen moeten leunen.

KLM: koploper dankzij langeafstand en winstdeling

KLM betaalt veruit het beste van de drie. Dat komt door het intercontinentale netwerk, het sterke pilotenkorps van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en een cao met veertien maandsalarissen — piloten ontvangen in mei en december een dubbel salaris

Daar bovenop komt een winstuitkering en een onkostenvergoeding van 300 tot 600 euro per maand voor piloten op een volledig langeafstandsrooster. KLM garandeert bovendien een vast salaris, ongeacht het aantal vlieguren per maand — een belangrijk verschil met de prijsvechters. Volgens Aviationa2z ligt het maandsalaris van een captain tussen 12.500 en 20.000 euro bruto.

Secundair zijn de voorwaarden minstens zo opvallend: een werkgeversbijdrage aan het pensioen van 25 tot 42 procent, 41 verlofdagen per jaar en aantrekkelijke reisvoordelen voor piloot en gezin ( KLM pilotenoverzicht ).

Transavia: middenmoot met snelle doorgroei

Bij Transavia, de low-cost dochter van Air France-KLM, liggen de salarissen lager dan bij het moederbedrijf, maar duidelijk boven het Europese gemiddelde in het low-costsegment. De maatschappij hanteert een cao met basissalaris, vlieguurtoeslag (gemiddeld 10 procent maandpremie), een eindejaarsbonus van 8,33 procent en 8 procent vakantiegeld ( Ready for Take Off ).

Een beginnende First Officer verdient tussen de 65.000 en 80.000 euro bruto per jaar. Wie al een type rating heeft en zo'n 2.800 vlieguren op de teller heeft staan, stapt direct in op ruim 110.000 euro. De top van de FO-schaal ligt rond de 169.000 euro.

Voor gezagvoerders begint de schaal rond de 130.000 tot 150.000 euro bruto per jaar — een upgrade gebeurt momenteel na zeven tot acht jaar senioriteit. De top van de captain-schaal ligt rond de 171.000 euro. Een captain op de Boeing 737 vanuit de basis Brussel start volgens Werken bij Transavia met 11.000 euro bruto per maand, met jaarlijkse verhogingen van gemiddeld 300 euro per maand bovenop inflatiecorrectie.

EasyJet: laagste basis, sterk afhankelijk van sector pay

EasyJet betaalt op het Europese vasteland — inclusief de Nederlandse basissen — duidelijk minder dan KLM en Transavia. Bovendien is er een opmerkelijke interne kloof: Britse EasyJet-captains verdienen tot 191.000 pond (ongeveer 225.000 euro), terwijl hun continentale collega's op een fors lager basissalaris zitten.

EasyJet-piloten leunen zwaar op variabele beloning. Per gevlogen sector ontvangt een FO 20 tot 25 euro, captains krijgen een hoger tarief. Op een typische dag met vier sectoren komt er zo 80 tot 100 euro per dienst bovenop het basissalaris — over een jaar oplopend tot 15.000 à 25.000 euro extra. Daarnaast zijn er per diems voor overnachtingen en loyaliteitsbonussen na twee dienstjaren.

Waarom de verschillen zo groot zijn

Drie factoren verklaren de salariskloof. Ten eerste het netwerk: KLM vliegt wereldwijd en zet grote widebody-toestellen in, waar internationaal hogere salarissen gangbaar zijn. Ten tweede de cao-traditie: KLM-piloten zijn sterk vakbondsgeorganiseerd, terwijl EasyJet meer leunt op individuele en lokale contracten per basis. Ten derde het verdienmodel: prijsvechters drukken de vaste loonkosten en compenseren via variabele sector pay — voordelig voor de werkgever bij minder vlieguren, minder zeker voor de piloot.

Voor wie als piloot zo veel mogelijk wil verdienen blijft KLM de duidelijke nummer één in Nederland. Wie sneller wil doorgroeien naar gezagvoerder kiest eerder voor Transavia of EasyJet, waar de wachttijd voor een upgrade korter is — maar waar het uiteindelijke salarisplafond aanzienlijk lager ligt.