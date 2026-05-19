Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

Wie de afgelopen winters in Nederland heeft beleefd, voelt het waarschijnlijk al jaren: schaatsen op natuurijs lijkt eerder uitzondering dan regel, vorst is een korte gast en sneeuw die blijft liggen wordt nieuws. Dat gevoel wordt nu bevestigd door harde cijfers. Volgens het European State of the Climate 2025-rapport van Copernicus is Europa inmiddels circa 2,5 °C warmer dan in het pre-industriële tijdvak, en daarmee het snelst opwarmende werelddeel ter wereld.

Het snelst opwarmende continent

Sinds halverwege de jaren negentig stijgt de Europese temperatuur met ongeveer 0,56 °C per decennium — ruim twee keer zo snel als het mondiale gemiddelde, blijkt uit de analyse van Copernicus . De opwarming verloopt bovendien niet gelijkmatig: Oost- en Zuidoost-Europa, samen met delen van Centraal-Europa en de Alpen, warmen op met 0,5 tot 1 °C per decennium. West-Europa, Zuidwest-Europa en Fennoscandië volgen met 0,2 tot 0,5 °C per decennium — minder snel, maar nog altijd uitgesproken.

De koudste dagen verdwijnen het snelst

Een vaak onderbelichte conclusie: de koudste dagen warmen sneller op dan welke andere dag in het jaar dan ook. Het KNMI berekende dat de gemiddelde wintertemperatuur in De Bilt met 0,5 °C per decennium stijgt, maar dat de jaarlijks koudste dag opklimt met 1,1 °C per decennium — ruim het dubbele.

Concreet: begin jaren zeventig telde Nederland gemiddeld nog 67 vorstdagen per jaar. Veertig jaar later zijn dat er 51, een afname van 4 dagen per decennium. Afhankelijk van het emissiescenario blijven daar rond 2100 nog tussen de 11 en 40 vorstdagen per jaar van over, volgens het KNMI-klimaatdashboard

Dezelfde trend is zichtbaar op continentale schaal. De E-OBS-dataset, die Copernicus beschikbaar stelt , toont dat het aaneengesloten gebied in Europa waar minstens veertien dagen achter elkaar de minimumtemperatuur onder nul blijft, sinds de periode 1961–1990 dramatisch is geslonken. In grote delen van West- en Midden-Europa zijn dergelijke koudegolven van twee weken inmiddels uitzondering.

Wat een mildere winter betekent

Mildere winters klinken aangenaam — lagere stookkosten, minder gladheid, minder strooizout — maar de keerzijde is fors. Drie domeinen die direct geraakt worden:

1. Wintertoerisme staat op de tocht. Onderzoek geciteerd door globalEDGE laat zien dat zonder kunstsneeuw 53 procent van de Europese skigebieden onvoldoende sneeuw zou krijgen bij 2 °C wereldwijde opwarming. Bij 4 °C loopt dat op tot 98 procent. Zelfs mét kunstsneeuw blijft een groot deel kwetsbaar. Volgens Climate Foresight kan de Alpen tegen het einde van deze eeuw 30 tot 70 procent van de sneeuwval verliezen.

2. Landbouw en biodiversiteit raken uit balans. Plagen en ziekteverwekkers die voorheen door strenge vorst werden weggevaagd, overleven nu vaker de winter . Bovendien lopen bloei en bestuiving uit de pas, met risico's voor fruittelers wanneer late nachtvorst nét weer wel toeslaat na een te zachte februari.

3. Watervoorraad en hydrologie veranderen. Minder sneeuwopslag in de bergen betekent dat het smeltwater dat van oudsher in voorjaar en zomer de rivieren voedt, anders verdeeld wordt. Voor lager gelegen landen — Nederland incluis — heeft dat gevolgen voor scheepvaart, drinkwater en irrigatie.

Daarbij komen de bredere effecten die Copernicus voor 2025 noteert: rond Europa bereikten de zeeën hun hoogst gemeten gemiddelde oppervlaktetemperatuur ooit (vierde jaar op rij record), bosbranden verbrandden zo'n 1.034.550 hectare — het grootste areaal op record — en de op een na hevigste hittegolf ooit gemeten in Europa trok over het continent.

Een blijvend gewijzigd seizoen

Belangrijk om te benadrukken: vorst verdwijnt niet uit Europa. Strenge winters zullen blijven voorkomen, en het KNMI verwacht zelfs dat een enkele strenge winter de waargenomen trendlijn weer wat naar beneden zal bijstellen. Tussen 1997 en 2012 zagen we ook een toevallige opeenvolging van milde winters. Toch is het langetermijnbeeld onmiskenbaar: het seizoen schuift op. Wat we tot voor kort 'winter' noemden — wekenlange vorst, dichtgevroren sloten, sneeuw die blijft liggen — wordt eerder herinnering dan verwachting.

Voor beleidsmakers, ondernemers in wintersport en infrastructuur, en voor iedereen die zijn alledaagse leven afstemt op de seizoenen, is dat de echte vraag van dit decennium: hoe richt je een samenleving in die niet meer kan rekenen op kou?