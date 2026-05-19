'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

Een ongekende vorm van machtsmisbruik in Washington D.C., waar de regering van Donald Trump een omstreden fonds van ruim 1,7 miljard dollar aan belastinggeld op heeft gezet om uit te keren aan vertrouwelingen van de president.

Zij zouden slachtoffer zijn geworden van politieke vervolging onder de vorige regering (Biden). Het zogeheten ‘anti-weaponization fund’ – bewust voorzien van het symbolische getal 1776 – moet claims gaan behandelen van mensen die zeggen doelwit te zijn geweest van justitie, belastingdiensten of federale onderzoeken.

Capitoolbestormers en Poetinvriendjes

Daarbij gaat het volgens Trump onder meer om verdachten van de Capitoolbestorming op 6 januari 2021 en betrokkenen bij onderzoeken naar Russische inmenging tijdens zijn eerste presidentschap.

Trump zelf ontvangt geen geld uit het fonds, maar krijgt wel officiële excuses van de overheid. In ruil daarvoor trekt hij zijn miljardenclaim tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS in. De president beschuldigde de fiscus ervan zijn belastinggegevens onrechtmatig te hebben laten uitlekken.

Vergoeding

Volgens Trump is het fonds bedoeld als genoegdoening voor mensen die door de overheid “bruut zijn behandeld”. Tijdens een persmoment in het Witte Huis zei hij: “Dit is een vergoeding voor mensen die verschrikkelijk zijn behandeld. Hun juridische kosten en alle ellende die ze hebben moeten doorstaan worden gecompenseerd.”

Ook waarnemend minister van Justitie Todd Blanche verdedigde het plan fel. “De overheid mag nooit als wapen tegen Amerikanen worden ingezet. Met dit fonds willen we onrecht herstellen en voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.”

Corrupt en verdorven

Tegenstanders zijn woedend. Democratisch Senaatsleider Chuck Schumer noemde het fonds “een van de meest corrupte en verdorven acties van Trump tot nu toe.” Volgens burgerrechtenorganisatie Public Citizen is sprake van “een geheime oorlogskas voor Trump-getrouwen”.

Opvallend is dat nog nauwelijks duidelijk is wie precies aanspraak kan maken op het geld. Een commissie van vijf nog onbekende leden gaat de aanvragen beoordelen, al behoudt Trump zelf het recht om commissieleden te ontslaan.

Ook de rechter die de zaak behandelde, zette vraagtekens bij de gang van zaken. Volgens haar bleef onduidelijk waarom het ministerie van Justitie überhaupt akkoord ging met de deal. Daarmee blijven fundamentele vragen over belangenverstrengeling en machtsmisbruik voorlopig onbeantwoord.