De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

Dat Karl Lagerfeld zijn kat Choupette op handen droeg, wisten we al: ze at van porselein, vloog privéjet, had twee dienstmeiden en werd zijn “enige grote liefde” genoemd. Maar de hardnekkige claim dat Choupette na zijn dood een miljoenenvermogen erfde, blijkt vooral een sprookje dat goed past bij onze obsessie met glamour en dierenverhalen.

Mythe van de miljoenenkat

Na Lagerfelds overlijden in 2019 meldden media wereldwijd dat Choupette “tot 300 miljoen euro” zou erven, en daarmee “de rijkste kat ter wereld” werd. Britse kranten presenteerden het als feit dat er minstens anderhalf miljoen apart stond om haar luxeleventje voort te zetten.

De werkelijkheid is veel prozaïscher: onder Frans recht kan een dier helemaal geen erfenis bezitten en zelfs Choupettes agent bevestigt dat er geen kat met eigen bankrekening bestaat. De bedragen waarover werd gespeculeerd, hadden bovendien meer met Lagerfelds naam en werk dan met de waarde van een katten‑influencer te maken.

Wie betaalt nu voor Choupette?

Choupette woont tegenwoordig in een Parijse flat bij Lagerfelds voormalige huishoudster Françoise Caote, die haar al jaren verzorgde. De beroemde kattenmaaltijden, het eigen kamertje op shoots en het maximum van twee uur werktijd per opdracht zijn gebleven, maar het beeld van een rentenierende kat klopt niet.

Caote zegt dat zij “absoluut niets” uit de erfenis heeft ontvangen en dat ze zelfs dure advocaten moet betalen om te proberen Lagerfelds wensen voor Choupette juridisch af te dwingen. Intussen werkt ze parttime bij om de kat te onderhouden, terwijl Choupette nog wat inkomsten genereert met reclames voor luxe kattenaccessoires en af en toe een modieuze campagne.

Een kat als merk

Choupette is al jaren meer merk dan huisdier: ze had boeken, campagnes, een eigen agent en nu zelfs een reeks schilderijen in de stijl van 18e‑eeuwse hofportretten. De Duitse schilder Max Renneisen zet haar neer als moderne versie van de honden van Lodewijk XV, terwijl het silhouet van Lagerfeld als een soort geest boven haar zweeft.

Tegelijk relativeert hij de hype: voor hem is Choupette uiteindelijk gewoon een kat, en alle diva‑projectie komt van mensen die in haar een soort royale persoonlijkheid willen zien. Het is precies die spanning – tussen dier en projectiescherm – die haar verhaal zo fascinerend maakt.

Influencer‑kat met ghostwriter

Zelfs Choupettes online stem blijkt deels fictie. Jarenlang runde een jonge Amerikaanse marketeer, Ashley Tschudin, op eigen houtje het Twitter‑ en Instagramaccount “ChoupettesDiary”, zonder dat Lagerfeld daar inhoudelijk bij betrokken was. Ze verzon de bijtende oneliners over mode , beauty en “mijn maids” en werd zo een van de eerste echte “pet influencers”.

Na Lagerfelds dood wilden de officiële erfgenamen en de nieuwe agent de regie terug en werd de fan‑versie geleidelijk gemarginaliseerd. Tschudin beschrijft het alsof haar stem werd afgepakt, terwijl zij jarenlang gratis had meegebouwd aan de wereldberoemde kattenmythe.

De Met Gala‑blamage

Het meest onthullende moment kwam misschien wel bij de Met Gala van 2023, die volledig in het teken van Lagerfeld stond. Achter de schermen werd gewerkt aan een droombeeld: Kim Kardashian met Choupette op de rode loper, “de beroemdste kat met de beroemdste vrouw ter wereld”.

Maar de kat had er geen zin in. Tijdens een ontmoeting in het Ritz‑hotel in Parijs begon Choupette te sissen en naar Kardashians gezicht uit te halen, zichtbaar gestrest door de setting en het geluid van haar outfit. Uiteindelijk bleef de kat thuis, en verscheen Jared Leto in een pluche Choupette‑kostuum op de trap van het Met – een perfecte metafoor: de fictieve kat op de rode loper, de echte veilig op de bank.