EU start WTO-procedure tegen Chinese heffingen op brandy

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft maandag formeel een geschilprocedure aangespannen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen China. Nadat de Europese Unie eerder met importheffingen op Chinese elektrische voertuigen was gekomen, reageerde China door Europese brandy in het vizier te nemen. Volgens de EU zijn deze Chinese maatregelen echter in strijd met internationale handelsregels.

Volgens de Europese Commissie heeft China onvoldoende aangetoond dat er sprake is van dreigende schade voor de Chinese brandy-industrie. Ook zou het verband tussen de vermeende dreiging en de Europese import niet zijn bewezen.

"De EU neemt elk oneerlijk gebruik van handelsbeschermende maatregelen zeer serieus," zegt Eurocommissaris voor Handel Valdis Dombrovskis. "Met deze stap maken we onze belofte waar om onze industrie te beschermen tegen ongefundeerde beschuldigingen."