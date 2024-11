Betaalsysteem iDEAL verwacht recorddrukte met Black Friday

AMSTERDAM (ANP) - Onlinebetaalsysteem iDEAL verwacht dit jaar recorddrukte met koopjesfestijn Black Friday. Op Black Friday vorig jaar verwerkte iDEAL ruim 7,1 miljoen onlinebetalingen. Dat ging toen ook al om een record.

Volgens iDEAL was er vorig jaar een piek van wel 333 transacties per seconde. De transacties via iDEAL op Black Friday nemen de afgelopen jaren alleen maar verder toe, want in 2020 ging het nog om ruim 4,7 miljoen betalingen.

Op Cyber Monday, de maandag na Black Friday, werden vorig jaar ruim 5,1 miljoen betalingen gedaan via iDEAL. Dat waren er vier jaar geleden nog meer dan 3,4 miljoen.

Daarnaast meldt iDEAL dat begin vorige maand de 8,5 miljardste transactie werd gedaan sinds de oprichting van het betaalmiddel in 2005.