EU-strategie voor tegenmaatregelen VS-tarieven blijft geheim

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil nog niets kwijt over eventuele tegenmaatregelen van de Europese Unie tegen de importheffing op aluminium en staal van 25 procent die Donald Trump heeft aangekondigd. "We hebben nu nog niet het volledige beeld", zei een woordvoerder van de Commissie dinsdag. De Verenigde Staten hebben nog geen details over het decreet van Trump gepubliceerd. "Er is nog een hoop onduidelijk."

Het is echter ook deel van de strategie om de VS niet wijzer dan nodig te maken, zei een andere woordvoerder. Daarom wordt nog niets gezegd over het type maatregelen waar de Commissie aan denkt en het tijdstip waarop die door de Europese Commissie worden genomen.

Het invoeren van handelstarieven is de exclusieve bevoegdheid van de EU, voegde een woordvoerder daaraan toe. Het is niet de bedoeling dat individuele lidstaten op eigen houtje met de Amerikanen gaan onderhandelen.