Tweede ritzege Kooij in Ronde van Oman

MUSCAT (ANP) - Olav Kooij heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van Oman. De Nederlandse wielrenner van Visma - Lease a Bike was de snelste in de massasprint na een rit over 181 kilometer met finish nabij het Oman Convention and Exhibition Center in hoofdstad Muscat.

Kooij had eerder al de openingsetappe gewonnen en hield in Muscat de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Venezolaan Orluis Aular achter zich. De leiding bleef in handen van de Fransman David Gaudu. Hij heeft zes seconden voorsprong op de Brit Adam Yates. Woensdag volgt de slotrit die eindigt met de beklimming van de Green Mountain (Djabal Achdar).