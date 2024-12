EU verstevigt grip op crypto, sector vreest hogere kosten en datalekken

De Europese Unie heeft haar vizier gericht op de cryptosector. Vanaf 2026 moeten cryptobedrijven klantgegevens doorgeven aan de Belastingdienst, zo meldt het FD. Dit alles onder de vlag van de nieuwe DAC8-richtlijn, een Europese maatregel die bedoeld is om belastingontduiking tegen te gaan. Maar terwijl Brussel aan de knoppen draait, ziet de cryptosector vooral oplopende kosten en groeiende privacyrisico’s.

'We zullen als cryptoplatformen transacties moeten gaan melden aan de fiscus,' legt Mauro Halve, expert cryptowetgeving bij dienstverlener Amdax, uit aan BNR. Volgens hem is deze aanscherping niet helemaal onverwacht. 'De wetgeving was al van toepassing op banken, betaaldienstverleners en beleggingsondernemingen, en nu wordt crypto eraan toegevoegd.'

Strakkere regels voor cryptobedrijven

Het vooruitzicht op stijgende kosten is veel cryptobedrijven een doorn in het oog, en niet alleen vanwege deze nieuwe wetgeving, aldus Halve. 'Het is een stapel van regels die op ons afkomt. Vanaf eind december tot eind juni krijgen we bijvoorbeeld de tijd om een vergunning te halen bij de AFM. Maar daarbovenop komen ook nog andere wetswijzigingen, en dat alles gaat gepaard met torenhoge toezichtkosten. In Nederland liggen die bovendien aanzienlijk hoger dan in andere EU-landen.'

Privacyzorgen en risico op datalekken

Een ander gevoelig punt is de privacy van klanten. Voor het melden van transacties aan de Belastingdienst moeten cryptobedrijven namelijk meer gegevens opslaan, waaronder burgerservicenummers (BSN). Dat schept risico’s, legt Halve uit. 'Hoe meer data bedrijven in handen hebben, hoe groter de kans op datalekken. Dat is een terechte zorg.'

Hij waarschuwt dat deze verplichting voor cryptobedrijven vooral een papieren tijger is als het gaat om kwaadwillenden. 'Als je kwaad in de zin hebt, ga je sowieso niet naar een Nederlands cryptoplatform,' stelt Halve. 'Wie zijn gegevens wil verbergen voor de Belastingdienst, maakt geen gebruik van platformen die geregistreerd staan bij De Nederlandsche Bank.'

Papieren tijger

Hoewel de EU deze regels ziet als een nieuwe stap in de strijd tegen belastingontduiking, is het de vraag hoeveel effect ze daadwerkelijk hebben. Voor de gemiddelde cryptogebruiker betekent dit hogere kosten en minder privacy, terwijl degenen die écht wat te verbergen hebben andere wegen betreden om hun cryptowinsten te verzilveren of crimineel geld wit te wassen.

Bron: BNR