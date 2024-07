AFM vraagt vergeefs om extra geld van Financiën: 'Crypto is gevaarlijk'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft meermaals om extra budget gevraagd om voldoende toezicht op de cryptomarkt te kunnen houden, maar het Ministerie van Financiën blijft weigeren, schrijft het FD . De AFM wil dat de overheid bijdraagt aan het toezicht vanwege de vele risico's in de cryptosector.

Naar schatting hebben ongeveer twee miljoen Nederlanders cryptovaluta in het bezit. Dit brengt allerlei gevaren met zich mee, zoals de kans op verslaving met mogelijke gezondheidsgevolgen en aanzienlijke financiële risico's. De AFM wil deze risico's goed monitoren, maar zegt te weinig geld hiervoor te kunnen vrijmaken.

Traditioneel gezien zorgt de AFM zelf voor haar budget. Bedrijven onder haar toezicht, zoals banken, dragen bij aan de kosten van hun eigen controle. Nu moeten ook cryptobedrijven dit gaan doen onder de nieuwe Europese wetgeving Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), die deze bedrijven officieel onder AFM-toezicht plaatst. Gezien de bijzondere en risicovolle aard van de cryptosector, wil de AFM dat de overheid hieraan meebetaalt. Het Ministerie van Financiën blijft echter weigeren.

De AFM is duidelijk niet blij met de houding van het Ministerie van Financiën. “De AFM verwacht niet genoeg toezicht te kunnen houden”, zegt FD-journalist Matthijs Rotteveel tegen BNR . Deze mening wordt gedeeld door experts. “Als de AFM nu al aangeeft niet genoeg geld te hebben, kunnen we over enige tijd ongelukken verwachten.”