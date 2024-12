Trump benoemt durfinvesteerder tot 'AI- en crypto-tsaar'

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump heeft de voormalige operationeel directeur van PayPal David Sacks benoemd tot "kunstmatige intelligentie- en crypto-tsaar" van het Witte Huis. De vermogende techondernemer en durfinvesteerder gaat in een nieuwe functie de Trump-regering adviseren over cryptomunten en AI.

"David zal het beleid van de regering sturen op het gebied van kunstmatige intelligentie en cryptocurrency, twee gebieden die cruciaal zijn voor de toekomstige concurrentiepositie van Amerika", meldde Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social.

Met Sacks kiest Trump een van zijn prominentste aanhangers uit Silicon Valley voor een topfunctie in zijn regering. Sacks was belangrijk voor Trump bij het ophalen van geld bij donateurs uit de techindustrie. Hij steunde ook de aankomend vicepresident J.D. Vance als running mate en ontving hem in zijn podcast.