Trump laat Musk het ‘DOGE’-ministerie leiden – vernoemd naar cryptomunt

De toekomstige president van de Verenigde Staten, Donald Trump , heeft aangekondigd dat Elon Musk, miljardair en technologiemagnaat, de leiding krijgt over een nieuw te vormen ministerie. Samen met Vivek Ramaswamy, eveneens miljardair en ex-presidentskandidaat voor de Republikeinen, moet Musk toezien op een drastische verlaging van de overheidsuitgaven. Het ministerie, de 'Department of Government Efficiency' – afgekort 'DOGE' – is een verwijzing naar Musk’s favoriete cryptomunt, dogecoin.

Voor wie het gemist heeft: Musk heeft al vaker zijn voorliefde voor de memecoin laten blijken. Hij veranderde zelfs tijdelijk het logo van zijn platform X naar het dogecoin-symbool (een plaatje van de hondensoort Shiba Inu) en biedt de cryptomunt aan als betaalmiddel voor Tesla-merchandise.

Trump: ‘Bureaucratie afbreken en hervormen’

Volgens Trump krijgen Musk en Ramaswamy de taak om "de bureaucratie te ontmantelen, overtollige regels te schrappen en verspilling in de uitgaven aan te pakken". Het nieuwe ministerie zal volgens de plannen nauw samenwerken met het Witte Huis en het Bureau voor Management en Budget, met als doel een ongekende ondernemende aanpak in de federale overheid te introduceren.

Amerika -correspondent Jan Postma noemt Trumps aankondiging “erg vaag”. "Hij stapt er vrij makkelijk overheen dat dit ministerie nog helemaal niet bestaat. Ook blijft onduidelijk hoe het precies gaat werken: krijgen Musk en Ramaswamy een staf, en zo ja, hoe groot wordt die staf dan?" Postma vindt het ook wat tegenstrijdig om een nieuw ministerie op te richten, enkel en alleen om de overheid te verkleinen.

Vage plannen en grote woorden

Musk, die ooit beweerde dat hij wel 2.000 miljard dollar zou kunnen besparen op de overheidsuitgaven, krijgt hier wellicht een kans om die belofte waar te maken. Ook Ramaswamy staat bekend om zijn ideeën om federale instanties en ministeries flink uit te dunnen. “Het zijn grote ambities, maar hoe die er in de praktijk uit zullen zien, blijft voorlopig onduidelijk”, zegt Postma op BNR.

De mogelijke ontmanteling van het ministerie van Onderwijs, iets waar Trump eerder voor pleitte, sluit aan bij 'Project 2025' – een ambitieus hervormingsplan van Republikeinse kopstukken. “Dit stond ooit in dat verlanglijstje van Trump, waar hij later zelf afstand van nam”, aldus Postma.

Project 2025 en belangenverstrengeling

De aanstelling van Musk, die naast zijn rol als ondernemer ook een grote donor is van Trumps campagne, roept vragen op over belangenverstrengeling. Musk’s bedrijven – Tesla, X en vooral SpaceX – hebben grote contracten met de overheid. Postma wijst erop dat het merkwaardig is dat Musk, als een van de grootste leveranciers van de overheid, nu mogelijk ook de teugels krijgt over de financiële stromen binnen de overheid. “Dat gaat om aanzienlijke bedragen, en het is wel apart dat iemand met zulke belangen in overheidsfinanciën een sleutelrol krijgt.”

Trump wil dat het nieuwe ministerie buiten de traditionele overheidsstructuren opereert, wat inhoudt dat Musk en Ramaswamy informele rollen kunnen vervullen waarvoor geen goedkeuring van de Senaat vereist is. Daardoor kan Musk zijn bestaande functies bij Tesla, X en SpaceX gewoon blijven bekleden. Hoe deze dubbelfuncties precies gaan uitpakken, is vooralsnog een raadsel. "Alles bij elkaar lijkt het erop dat Musk een soort adviseursrol gaat krijgen", concludeert de Amerika-kenner.