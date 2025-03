Risico op spionage en sabotage bij gebruik slimme voertuigen

DEN HAAG (ANP) - Slimme voertuigen zoals elektrische auto's brengen risico's op spionage en sabotage met zich mee. Dat schrijft minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) na een verzoek van de Tweede Kamer om hier onderzoek naar te doen. "Deze risico's raken onder meer aan locaties en persoonsgegevens."

De hele Tweede Kamer steunde vorig jaar een motie van CDA'er Derk Boswijk om de risico's van elektrische voertuigen te onderzoeken. Die motie had het met name over auto's uit China. Het kabinet heeft vervolgens gepraat met een reeks organisaties waaronder inlichtingendienst AIVD, de Autoriteit Persoonsgegevens en verkeersdienst RDW. Het onderzoek ging niet alleen over auto's, maar over alle voertuigen die met netwerken als het internet verbonden zijn.

Het resultaat gaat veel over nationale veiligheidsrisico's en kan daarom niet helemaal openbaar worden gemaakt. "Wel valt uit de risicoanalyse op te maken dat er een bepaalde mate van risico bestaat op het gebied van spionage en sabotage", schrijft Madlener.

Maatregelen bij Defensie

"Defensie ziet risico's in slimme voertuigen die opnames kunnen maken van passagiers en kazernes", voegt de minister toe. In voertuigen die niet specifiek voor defensie bedoeld zijn, bijvoorbeeld dienstauto's, is het daarom al verboden om overheidsgeheimen te bespreken. Defensie wil kazernes ook zo inrichten dat leveranciers van goederen niet meer het terrein op hoeven.

Voordat Madlener nadenkt over "verstrekkende beveiligingsmaatregelen", wil hij meer details weten. Daarom laat hij meer onderzoek doen.