ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europarlement stemt in met nieuwe veiligheidsregels speelgoed

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 14:54
anp251125134 1
STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met nieuwe veiligheidsregels voor speelgoed. De EU-lidstaten waren daar al eerder mee akkoord gegaan. Deze regels moeten kinderen beter beschermen tegen gevaarlijk speelgoed.
Er komt onder meer een verbod op kinderspeelgoed met hormoonverstorende stoffen, huidallergenen en PFAS. Daarnaast komen er digitale paspoorten voor speelgoed om de douanecontroles te versnellen, zo is dinsdag in Straatsburg besloten.
Het besluit is een reactie op de stijging van onlineaankopen vanuit onder meer China. In 2023 werd voor 6,5 miljard euro aan speelgoed in de EU ingevoerd. Daarvan kwam 80 procent uit China, meldt het Europees Parlement.
Hoewel de EU al enkele van de strengste veiligheidsregels voor speelgoed ter wereld heeft, belanden volgens het Europees Parlement nog steeds te veel en te vaak gevaarlijke producten in kinderhanden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

239262909_m

Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

Loading