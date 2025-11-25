Europarlement stemt in met nieuwe veiligheidsregels speelgoed

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met nieuwe veiligheidsregels voor speelgoed. De EU-lidstaten waren daar al eerder mee akkoord gegaan. Deze regels moeten kinderen beter beschermen tegen gevaarlijk speelgoed.

Er komt onder meer een verbod op kinderspeelgoed met hormoonverstorende stoffen, huidallergenen en PFAS. Daarnaast komen er digitale paspoorten voor speelgoed om de douanecontroles te versnellen, zo is dinsdag in Straatsburg besloten.

Het besluit is een reactie op de stijging van onlineaankopen vanuit onder meer China. In 2023 werd voor 6,5 miljard euro aan speelgoed in de EU ingevoerd. Daarvan kwam 80 procent uit China, meldt het Europees Parlement.

Hoewel de EU al enkele van de strengste veiligheidsregels voor speelgoed ter wereld heeft, belanden volgens het Europees Parlement nog steeds te veel en te vaak gevaarlijke producten in kinderhanden.