Halsema: kennis nodig van Suriname om Amsterdam te begrijpen

AMSTERDAM (ANP) - "Amsterdam kun je niet begrijpen als je geen kennis hebt van Suriname", zei burgemeester Femke Halsema bij de officiële opening van het Suriname Museum in de hoofdstad. "Onze hele binnenstad getuigt van onze koloniale geschiedenis en de slavernij waar de stad Amsterdam en vele stadsbestuurders eeuwenlang verantwoordelijk voor waren."

Koning Willem-Alexander opende het museum op de dag van de viering van vijftig jaar onafhankelijkheid van Suriname. Het museum, een initiatief van Vereniging Ons Suriname, vertelt over de Surinaamse geschiedenis, het cultureel erfgoed, de bevolking en de band met Nederland.

Halsema verwees naar plaatsen als het Paleis op de Dam, de ambtswoning en de pakhuizen van de West-Indische Compagnie aan de Prins Hendrikkade. "In onze archieven liggen de akten waarin kinderen, vrouwen en mannen als bezit werden geregistreerd, tussen tafelkleden, specerijen en kostbaarheden", zei de burgemeester. "Voor de geschiedenis van Surinaamse tot slaaf gemaakten en hun nazaten was heel lang geen plek in ons land. Dat is gelukkig aan het veranderen." Dit is volgens haar vooral de verdienste van de Amsterdammers van Surinaamse herkomst. "En met dit museum maken we daarin nog een sprong vooruit."

Het nieuwe museum laat volgens de burgemeester ook zien "dat Suriname niet gereduceerd kan worden tot een slachtoffer van kolonialisme alleen". "Maar culturen heeft die alle stormen overleefd hebben. En bestaat uit sterke gemeenschappen. Uit schrijvers en kunstenaars die onze blik verruimen. Activisten die strijden voor rechtvaardigheid. Uit wetenschappers en ondernemers die vooruitgang brengen. Daar en hier."