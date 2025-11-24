Beelden: wolf gespot bij school, kinderen moeten binnenblijven

Midden in een woonwijk in het Overijsselse Goor liep een wolf rond. Hij kwam ook in de buurt van een school. Uit voorzorg zijn de kinderen in de pauze binnengehouden. Ook in het Drentse Dwingelderveld is een wolf gesignaleerd.

"Er werden al snel filmpjes gedeeld", vertelt een woordvoerder van de school in Goor. "We vroegen ons eerst af of de filmpjes echt waren. Daarna hebben we de gemeente gewaarschuwd. Om de rust te bewaren hebben we kinderen in de eerste pauze binnengehouden."

Monique Cerpentier filmde de wolf. "Hij liep midden in het stadje", vertelt ze aan RTL Nieuws. "Als je alleen maar honden kent die lief zijn, is dit wel anders. Je moet niet te lief zijn voor de wolf. Ga ze bijvoorbeeld niet voeren." Het beest leek in paniek. "Het was wel een flinke. Je moet wel een beetje uitkijken en terughoudend zijn."

In Dwingelderveld kwam een wolf ook dicht bij mensen, maar hij bleef nog wel in het natuurgebied. Er is uiteindelijk geen fysiek contact geweest, omdat de wolf met geschreeuw is weggejaagd. "Dat is belangrijk, omdat (nieuwsgierige) wolven moeten leren niet te dicht in de buurt te komen van mensen en honden", aldus een woordvoerder van de provincie Drenthe.