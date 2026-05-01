Europarlementariër vindt VS onbetrouwbaar na verhogen heffing

BRUSSEL (ANP/RTR) - De aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag om de importheffing op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie te verhogen naar 25 procent, laat zien dat de Verenigde Staten een onbetrouwbare handelspartner zijn. Dat heeft de voorzitter van de handelscommissie van het Europees Parlement, Bernd Lange, gezegd.

"Zo behandel je nauwe partners niet", aldus Lange. "Nu kunnen we alleen maar reageren met de grootst mogelijke duidelijkheid en vastberadenheid, gebruikmakend van de kracht van onze positie."

Trump stelde vrijdag op Truth Social juist dat de EU zich niet aan de vorig jaar overeengekomen handelsdeal houdt, zonder dat toe te lichten. Lange noemde Trumps gedrag "onaanvaardbaar" en zei dat de EU zich er wel aan hield.

Verder stelde Lange dat de VS het akkoord meermaals hebben geschonden, "bijvoorbeeld met meer dan vierhonderd producten die staal en aluminium bevatten, die nu onderhevig zijn aan een gemiddeld tarief van 26 procent".