Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

Wie in 2050 de rijkste landen
ter wereld verwacht, komt al snel uit bij een vertrouwd rijtje: Verenigde Staten, Duitsland, Japan. De nieuwste langetermijnramingen vertellen echter een ander verhaal. De economische zwaartekracht schuift de komende decennia richting Azië – met flinke bijrollen voor Afrika en Latijns‑Amerika.
Op basis van projecties van Goldman Sachs
groeit China rond 2050 uit tot de grootste economie ter wereld, kort gevolgd door de VS. India klimt stevig naar de derde plaats, Indonesië schuift het rijtje binnen als vierde motor, terwijl Duitsland nog net in de top vijf blijft. Traditionele grootmachten als Japan, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zakken relatief weg, ook al blijven ze in absolute zin rijk.
De verklaringen zijn klassiek én eigentijds. Demografie speelt een hoofdrol: landen als India, Indonesië, Nigeria en Egypte hebben jonge, groeiende bevolkingen, terwijl Europa en Japan vergrijzen. Snelle verstedelijking, investeringen in infrastructuur en technologische inhaalmanoeuvres – van elektrificatie en robotisering tot digitale diensten – zorgen ervoor dat deze economieën harder groeien dan de gevestigde orde.
Opvallend is dat het niet alleen om Azië gaat. Analisten verwachten dat opkomende economieën als Mexico, Nigeria, Egypte en de Filipijnen rond 2050 groter kunnen zijn dan verschillende Europese landen. Dat betekent: meer politieke invloed, hogere emissies, maar ook meer consumptie, innovatie en middenklasse in regio’s die nu nog vaak als “periferie” worden gezien.
Voor Nederland en de rest van Europa is dit ongemakkelijk én kansrijk. Hun aandeel in de wereldeconomie krimpt, maar toegang tot groeiende markten in Azië en Afrika wordt strategisch belangrijker dan ooit. Wie zich nu vastklampt aan het oude machtsevenwicht, kan in 2050 wakker worden in een wereldorde waarin de rijkdom
allang is doorgeschoven.
Rijkdom in 2050: wie staat bovenaan?
Volgens nieuwe berekeningen van Goldman Sachs is China rond 2050 de grootste economie ter wereld, met een bruto binnenlands product van circa 41,9 biljoen dollar, gevolgd door de Verenigde Staten met 37,2 biljoen en India met 22,2 biljoen dollar. Op regionaal niveau zou “niet‑ontwikkeld Azië” tegen die tijd ongeveer 40 procent van de wereldeconomie uitmaken, meer dan alle ontwikkelde landen samen, die rond 36 procent blijven steken.