Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

Wie in 2050 de rijkste landen ter wereld verwacht, komt al snel uit bij een vertrouwd rijtje: Verenigde Staten, Duitsland, Japan. De nieuwste langetermijnramingen vertellen echter een ander verhaal. De economische zwaartekracht schuift de komende decennia richting Azië – met flinke bijrollen voor Afrika en Latijns‑Amerika.

Op basis van projecties van Goldman Sachs groeit China rond 2050 uit tot de grootste economie ter wereld, kort gevolgd door de VS. India klimt stevig naar de derde plaats, Indonesië schuift het rijtje binnen als vierde motor, terwijl Duitsland nog net in de top vijf blijft. Traditionele grootmachten als Japan, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zakken relatief weg, ook al blijven ze in absolute zin rijk.

De verklaringen zijn klassiek én eigentijds. Demografie speelt een hoofdrol: landen als India, Indonesië, Nigeria en Egypte hebben jonge, groeiende bevolkingen, terwijl Europa en Japan vergrijzen. Snelle verstedelijking, investeringen in infrastructuur en technologische inhaalmanoeuvres – van elektrificatie en robotisering tot digitale diensten – zorgen ervoor dat deze economieën harder groeien dan de gevestigde orde.

Opvallend is dat het niet alleen om Azië gaat. Analisten verwachten dat opkomende economieën als Mexico, Nigeria, Egypte en de Filipijnen rond 2050 groter kunnen zijn dan verschillende Europese landen. Dat betekent: meer politieke invloed, hogere emissies, maar ook meer consumptie, innovatie en middenklasse in regio’s die nu nog vaak als “periferie” worden gezien.

Voor Nederland en de rest van Europa is dit ongemakkelijk én kansrijk. Hun aandeel in de wereldeconomie krimpt, maar toegang tot groeiende markten in Azië en Afrika wordt strategisch belangrijker dan ooit. Wie zich nu vastklampt aan het oude machtsevenwicht, kan in 2050 wakker worden in een wereldorde waarin de rijkdom allang is doorgeschoven.