Tot welke hoogte ben je eigenaar van je tuin?

Een vogel vliegt over, een drone zoemt langs en ergens verderop hangt een hoogspanningskabel. Allemaal boven jouw tuin . In hoeverre is deze lucht eigenlijk van jou?

Volgens het kadaster zit het zo: jouw eigendom stopt in principe bij de grond en alles wat daaraan vastzit. De lucht erboven is niet van jou. Maar daarmee is het verhaal nog niet klaar.

Tot op zekere hoogte

“Alleen je grond en alles wat daaraan vast zit, is van jou”, zegt Ruben Roes, hoofdbewaarder bij het kadaster, tegen Quest. “Met dat antwoord ben je snel klaar. Maar interessant wordt het als je ook kijkt naar het gebruiksrecht van de lucht boven je grond.”

En daar zit de crux. Jij hebt namelijk het exclusieve recht om de lucht boven je tuin te gebruiken, zolang je kunt aantonen dat je er belang bij hebt. Zet je een tafel neer? Geen probleem. Wil een bedrijf een kabel boven je tuin spannen? Dan kun je bezwaar maken, bijvoorbeeld omdat het je uitzicht verpest. Maar hoe hoog dat recht precies reikt, staat nergens zwart-op-wit.

Drones en vliegtuigen

Het wordt nog ingewikkelder als we naar de lucht kijken. Vliegtuigen mogen namelijk gewoon over je tuin vliegen, daar kun je niets tegen doen. “Maar bij een drone is het weer ingewikkelder”, zegt Roes. “Die mag je wel verbieden in de ruimte boven jouw tuin. Maar als hij zo hoog vliegt dat je je privacy niet als belang kunt aandragen, dan is de kans groot dat een rechter zal oordelen dat het gewoon mag.”

Eigendom versus gebruik

Alsof dat nog niet genoeg is, speelt ook de vraag wat precies vastzit aan je grond. Een losse tuintafel blijft eigendom van degene die hem kocht. Maar zet je hem muurvast in de grond? Dan wordt hij ineens van jou.

De wet is dus allesbehalve waterdicht. “Hij levert zeker interessante discussies op”, aldus Roes.

Lucht te koop?

Denk je slim te zijn door de lucht boven je tuin te verkopen? Helaas. Dat kan niet. “Het belang van eigendom is toch vooral dat je het kunt verkopen en de waarde die het nog heeft, kunt verzilveren”, zegt Roes.