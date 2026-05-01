ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tot welke hoogte ben je eigenaar van je tuin?

Samenleving
door Désirée du Roy
vrijdag, 01 mei 2026 om 12:56
176434546_m
Een vogel vliegt over, een drone zoemt langs en ergens verderop hangt een hoogspanningskabel. Allemaal boven jouw tuin. In hoeverre is deze lucht eigenlijk van jou?
Volgens het kadaster zit het zo: jouw eigendom stopt in principe bij de grond en alles wat daaraan vastzit. De lucht erboven is niet van jou. Maar daarmee is het verhaal nog niet klaar.

Tot op zekere hoogte

“Alleen je grond en alles wat daaraan vast zit, is van jou”, zegt Ruben Roes, hoofdbewaarder bij het kadaster, tegen Quest. “Met dat antwoord ben je snel klaar. Maar interessant wordt het als je ook kijkt naar het gebruiksrecht van de lucht boven je grond.”
En daar zit de crux. Jij hebt namelijk het exclusieve recht om de lucht boven je tuin te gebruiken, zolang je kunt aantonen dat je er belang bij hebt. Zet je een tafel neer? Geen probleem. Wil een bedrijf een kabel boven je tuin spannen? Dan kun je bezwaar maken, bijvoorbeeld omdat het je uitzicht verpest. Maar hoe hoog dat recht precies reikt, staat nergens zwart-op-wit.

Drones en vliegtuigen

Het wordt nog ingewikkelder als we naar de lucht kijken. Vliegtuigen mogen namelijk gewoon over je tuin vliegen, daar kun je niets tegen doen. “Maar bij een drone is het weer ingewikkelder”, zegt Roes. “Die mag je wel verbieden in de ruimte boven jouw tuin. Maar als hij zo hoog vliegt dat je je privacy niet als belang kunt aandragen, dan is de kans groot dat een rechter zal oordelen dat het gewoon mag.”

Eigendom versus gebruik

Alsof dat nog niet genoeg is, speelt ook de vraag wat precies vastzit aan je grond. Een losse tuintafel blijft eigendom van degene die hem kocht. Maar zet je hem muurvast in de grond? Dan wordt hij ineens van jou.
De wet is dus allesbehalve waterdicht. “Hij levert zeker interessante discussies op”, aldus Roes.

Lucht te koop?

Denk je slim te zijn door de lucht boven je tuin te verkopen? Helaas. Dat kan niet. “Het belang van eigendom is toch vooral dat je het kunt verkopen en de waarde die het nog heeft, kunt verzilveren”, zegt Roes.
Bron: Quest

POPULAIR NIEUWS

249345747_m

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

229219109_m

Er vindt een revolutie plaats in de kankerbestrijding. Maar wil de farmaceutische industrie wel betalen?

166590055_m

5 signalen dat je met digitale oplichters te maken hebt

201768846_m

Dit land is 's werelds grootste exporteur van plasticafval

6x403x3312x1863-1920x1080

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

generated-image (2)

Welke vruchten horen bij dit seizoen

Loading