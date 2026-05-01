20 tips om je auto in goede conditie te houden

Tech, AI, auto
door Ans Vink
vrijdag, 01 mei 2026 om 15:45
Het AD geeft je 20 tips om je auto in goede conditie te houden:
1. **Controleer regelmatig het oliepeil** om motorproblemen te voorkomen.
2. **Vervang de olie en oliefilter** volgens de aanbevolen intervallen van de fabrikant.
3. **Controleer de bandenspanning** maandelijks en voor lange ritten om slijtage te minimaliseren en brandstofefficiëntie te behouden.
4. **Inspecteer de banden** op slijtage en vervang ze indien nodig.
5. **Vervang luchtfilter** regelmatig om de motor efficiënt te laten werken.
6. **Controleer de koelvloeistof** en vul bij of vervang deze volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
7. **Inspecteer de remmen** regelmatig voor uw veiligheid en vervang remblokken of schijven indien nodig.
8. **Vervang de bougies** volgens het onderhoudsschema van de fabrikant om de motor soepel te laten lopen.
9. **Houd de auto schoon**, zowel van binnen als van buiten, om roest en slijtage te voorkomen.
10. **Gebruik de airconditioning** regelmatig, zelfs in de winter, om het systeem in goede staat te houden.
11. **Laat de accu controleren** en vervang deze indien nodig, vooral als u vaak korte ritten maakt[9].
12. **Rijd met een constante snelheid** en vermijd harde acceleraties om brandstof te besparen en de motor te ontzien.
13. **Rem af op de motor** waar mogelijk om remblokken te sparen.
14. **Houd de toeren laag** door op tijd op te schakelen.
15. **Beperk het stroomverbruik** door niet-essentiële elektrische accessoires uit te schakelen.
16. **Rijd in een lagere versnelling** bij korte ritten om de accu sneller op te laden.
17. **Combineer ritten** om de accu de kans te geven om op te laden.
18. **Laat uw auto wekelijks rijden** voor een langere afstand om de accu en motor fit te houden.
19. **Volg het onderhoudsschema** van de fabrikant voor alle andere voertuigsystemen.
20. **Wees alert op ongewone geluiden of gedragingen** van uw auto en laat deze zo snel mogelijk nakijken door een professional.
Door deze tips te volgen, kun je de levensduur van je auto verlengen en onverwachte reparatiekosten vermijden.

'Prijsverschillen reparaties bij garages groot'
'Doe APK oudere auto bij meer dan één garage'
Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

Ze vertelt steeds dezelfde verhalen: normale vergeetachtigheid of toch alzheimer?

Heeft Hugo Boss de nazi-look echt bedacht – of alleen goed verdiend?

De prijs van klimaatverandering: één extreme zomer kost Europa tientallen miljarden

AI slaat verkeerde weg in, zegt toponderzoeker (en dit is zijn oplossing)

