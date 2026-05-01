Het AD geeft je 20 tips om je auto in goede conditie te houden:

1. **Controleer regelmatig het oliepeil** om motorproblemen te voorkomen.

2. **Vervang de olie en oliefilter** volgens de aanbevolen intervallen van de fabrikant.

3. **Controleer de bandenspanning** maandelijks en voor lange ritten om slijtage te minimaliseren en brandstofefficiëntie te behouden.

4. **Inspecteer de banden** op slijtage en vervang ze indien nodig.

5. **Vervang luchtfilter** regelmatig om de motor efficiënt te laten werken.

6. **Controleer de koelvloeistof** en vul bij of vervang deze volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

7. **Inspecteer de remmen** regelmatig voor uw veiligheid en vervang remblokken of schijven indien nodig.

8. **Vervang de bougies** volgens het onderhoudsschema van de fabrikant om de motor soepel te laten lopen.

9. **Houd de auto schoon**, zowel van binnen als van buiten, om roest en slijtage te voorkomen.

10. **Gebruik de airconditioning** regelmatig, zelfs in de winter, om het systeem in goede staat te houden.

11. **Laat de accu controleren** en vervang deze indien nodig, vooral als u vaak korte ritten maakt[9].

12. **Rijd met een constante snelheid** en vermijd harde acceleraties om brandstof te besparen en de motor te ontzien.

13. **Rem af op de motor** waar mogelijk om remblokken te sparen.

14. **Houd de toeren laag** door op tijd op te schakelen.

16. **Rijd in een lagere versnelling** bij korte ritten om de accu sneller op te laden.

17. **Combineer ritten** om de accu de kans te geven om op te laden.

18. **Laat uw auto wekelijks rijden** voor een langere afstand om de accu en motor fit te houden.

19. **Volg het onderhoudsschema** van de fabrikant voor alle andere voertuigsystemen.

20. **Wees alert op ongewone geluiden of gedragingen** van uw auto en laat deze zo snel mogelijk nakijken door een professional.

Door deze tips te volgen, kun je de levensduur van je auto verlengen en onverwachte reparatiekosten vermijden.