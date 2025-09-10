Europarlementariërs hameren op eigen onafhankelijkheid na deal VS

STRAATSBURG (ANP) - In het eerste debat na de handelsdeal met de Verenigde Staten benadrukken Europarlementariërs vooral het belang van meer onafhankelijkheid voor Europa. Afgelopen zomer zijn tarieven van 15 procent afgesproken, wat kritiek opleverde vanuit zowel het parlement als de lidstaten. De EVP, de grootste partij, noemt het geen perfecte deal maar benadrukt dat de EU de VS te vriend moet houden vanwege veiligheidsafhankelijkheid.

Sociaaldemocraat Bernd Lange stelt dat er sprake is "van chantage omwille van onze veiligheidsovereenkomst" met de VS. De tweede partij van het parlement botst met de EVP over het al dan niet accepteren van de deal.

De EVP wil het liefst verder onderhandelen vanuit de bestaande afspraak, om verdere escalatie en onzekerheid te voorkomen. De sociaaldemocraten zijn echter bang dat als ze de deal zoals die er ligt accepteren, ze zich neerleggen bij "de wet van de jungle, waarbij de sterksten hun wil opleggen".

Onderhandelingen

D66'er Gerben-Jan Gebrandy noemt het "de beste deal mogelijk, maar we hebben niet op gelijkwaardige voet onderhandeld vanwege onze afhankelijkheid van de VS. Daarom moeten we als Europa snel militair onze eigen broek op kunnen houden." NSC'er Dirk Gotink ziet het akkoord vooral als "een dictaat waar de EU te weinig tegen in te brengen had. Er is erger mee voorkomen, maar ook niet meer dan dat. We hebben als Europa op dit moment niet te veel in te brengen om een betere deal te krijgen."

VVD'er Bart Groothuis vindt dat Europa tijd verliest voor deals met andere landen met trage onderhandelingen, "die vaak worden opgehouden door extra eisen over mensenrechten, milieu en politiek. Handelsakkoorden moeten over handel gaan; andere dialogen zijn belangrijk, maar moeten de handel niet om zeep helpen."