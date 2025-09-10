ECONOMIE
Topman Rheinmetall optimistisch door groeiende defensiebudgetten

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 15:50
anp100925160 1
DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - Het geld stroomt binnen bij de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall, nu Europese regeringen honderden miljarden vrijmaken voor herbewapening en defensieversterking. Rheinmetall ziet de vraag naar munitie, tanks en pantservoertuigen explosief stijgen en is er zeker van dat de financiële doelstellingen voor dit jaar worden gehaald.
"Die gaan we absoluut halen", zei topman Armin Papperger in een interview, over de ambitie om in 2030 een omzet van 40 tot 50 miljard euro te realiseren met een winstmarge van 20 procent. "Ik denk dat we er uitstekend voor staan", aldus de bestuursvoorzitter, die wijst op de schaalvergroting en stroomlijning van de munitieproductie als belangrijke succesfactoren.
Rheinmetall, dat financieel nog nooit zo sterk heeft gepresteerd als vorig jaar, rekent op een langdurige investeringsgolf in de Europese defensie-industrie.
