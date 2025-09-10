Defensieminister VS belt met Chinese ambtgenoot over spanningen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft met zijn Chinese ambtgenoot Dong Jun gebeld. Ze hebben het onder meer gehad over Taiwan en de spanningen op de Zuid-Chinese Zee. Dong waarschuwde de Amerikanen dat het "zinloos" is om te proberen China in bedwang te houden.

Hegseth heeft duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten niet uit zijn op een conflict met China of een regimewisseling in het land. Wel zullen de VS hun belangen in de regio "vastberaden beschermen".

Dong vertelde zijn Amerikaanse ambtgenoot dat China iedere poging tot bemoeienis in Taiwan zou dwarsbomen, aldus de Chinese staatsomroep CCTV. Hij sprak zich ook uit tegen "provocaties van bepaalde landen en het opzettelijk veroorzaken van chaos door landen van buiten de regio".

Volgens Hegseth hebben de twee afgesproken om in gesprek te blijven. Dong hoopt dat hun landen een "gelijkwaardige, respectvolle en vreedzame" relatie kunnen opbouwen en elkaars belangen respecteren.