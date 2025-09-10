ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Defensieminister VS belt met Chinese ambtgenoot over spanningen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 15:33
anp100925157 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft met zijn Chinese ambtgenoot Dong Jun gebeld. Ze hebben het onder meer gehad over Taiwan en de spanningen op de Zuid-Chinese Zee. Dong waarschuwde de Amerikanen dat het "zinloos" is om te proberen China in bedwang te houden.
Hegseth heeft duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten niet uit zijn op een conflict met China of een regimewisseling in het land. Wel zullen de VS hun belangen in de regio "vastberaden beschermen".
Dong vertelde zijn Amerikaanse ambtgenoot dat China iedere poging tot bemoeienis in Taiwan zou dwarsbomen, aldus de Chinese staatsomroep CCTV. Hij sprak zich ook uit tegen "provocaties van bepaalde landen en het opzettelijk veroorzaken van chaos door landen van buiten de regio".
Volgens Hegseth hebben de twee afgesproken om in gesprek te blijven. Dong hoopt dat hun landen een "gelijkwaardige, respectvolle en vreedzame" relatie kunnen opbouwen en elkaars belangen respecteren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading